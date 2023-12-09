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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент

Україна, Субота 09 грудня 2023 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 грудня, в Україні буде майжее типова зимова погода зі снігом, місцями з дощем. Правда, слід враховувати один нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У південно-східній частині країни дощ та мокрий сніг, у північно-східних областях сніг. На решті території без опадів", - розповіли синоптики.

При цьому, на більшій частині території країни на дорогах подекуди буде ожеледиця.

"У західних та північних областях вранці місцями туман", - додали вони.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, а у південній частині вдень 0-5° тепла, в Криму 4-9° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент

Попередження

9 грудня в Харківській області налипання мокрого снігу, в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

"І рівень небезпечності", - констатували в "Укргідрометцентрі".

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент

Погода завтра в Україні

Вже у неділю, 10 грудня, і надалі в Україні поступово теплішатиме.

Зокрема, за даними синоптиків, у неділю, 11 грудня, вночі в східних та західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, лише вночі у північно-східних областях 1-6° морозу, вдень на півдні країни 3-8° тепла.

На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.

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