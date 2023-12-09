Туман й ожеледиця. В Києві попередили про негоду, яка протримається до кінця доби
В Києві, сьогодні, 9 грудня, попереджають про туман, а також місцями ожеледицю. Негода протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня в Києві туман, видимість 200-500 метра", - пише пресслужба.
Киян закликають бути уважними під час керування транспортним засобом у тумані, зокрема дотримуватись наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Пішоходів закликали одягнути світловідбивні елементи - флікери, які зроблять їх більш помітними для водіїв під час туману, а також в темний час доби.
"Також синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги протиожеледними засобами та прибирати сніг", - пише КМДА.
Яку погоду очікувати в Україні, сьогодні, 9 грудня
"Хмарно. У південно-східній частині країни дощ та мокрий сніг, ожеледь; у північно-східних областях сніг; на решті території без опадів. На більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця; у західних та північних областях вночі та вранці місцями туман", - розповідав Укргідрометцентр.
Температура:
- на заході коливатиметься від -7 до -3 вночі й від -3 до +2 вдень;
- на півночі коливатиметься від -3 до -6 вночі й від -4 до +0 вдень;
- на півдні коливатиметься від +0 до +8 вночі й від +2 до +8 вдень;
- на сході коливатиметься від -4 до +0 вночі й від -2 до +1 вдень.
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