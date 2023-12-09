Туман и гололедица. В Киеве предупредили о непогоде, которая продержится до конца суток
В Киеве, сегодня, 9 декабря, предупреждают о тумане, а также местами гололедице. Непогода продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В ближайший час с удержанием до конца дня 9 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 метра", - пишет пресс-служба.
Киевлян призывают быть внимательными во время управления транспортным средством в тумане, в частности придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Пешеходов призвали одеть светоотражающие элементы - фликеры, которые сделают их более заметными для водителей во время тумана, а также в темное время суток.
"Также синоптики прогнозируют на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги противогололедными средствами и убирать снег", - пишет КГГА.
Какую погоду ожидать в Украине, сегодня, 9 декабря
"Облачно. В юго-восточной части страны дождь и мокрый снег, гололед; в северо-восточных областях снег; на остальной территории без осадков. На большей части территории страны на дорогах местами гололедица; в западных и северных областях ночью и утром местами туман", - рассказывал Укргидрометцентр.
Температура:
- на западе будет колебаться от -7 до -3 ночью и от -3 до +2 днем;
- на севере будет колебаться от -3 до -6 ночью и от -4 до +0 днем;
- на юге будет колебаться от +0 до +8 ночью и от +2 до +8 днем;
- на востоке будет колебаться от -4 до +0 ночью и от -2 до +1 днем.
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