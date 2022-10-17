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Туман та нічні морози: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 07:00
Туман та нічні морози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні без дощів, але невелика хмарність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні у понеділок, 17 жовтня, дощів не очікується. Вдень повітря прогріється до +22 градусів, але вночі у деяких регіонах можливі заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на всій території нашої країни буде суха погода, можлива невелика хмарність. У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +13 +18 градусів. У західних областях прогнозується до +22 градусів.

Вночі у більшості регіонів температура повітря буде коливатися від -2 до +3 градусів. На крайньому заході та півдні країни +3 +8 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні теж без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів, а вночі очікується +1 +3 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, скільки триватиме бабине літо в Україні та коли прийде похолодання.

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