Скільки триватиме бабине літо і коли прийдуть холоди: прогнози на жовтень

Погода в Україні радуватиме теплом ще щонайменше тиждень. Однак і в середині жовтня не варто очікувати на різке похолодання. У деяких регіонах після хвилі похолодання тепло може знову повернутися на початку листопада.

Яка погода чекає на українців у найближчий місяць і коли чекати справжніх холодів - читайте в матеріалі нижче.

Прогнози синоптиків

Народний синоптик Володимир Деркач у своїх прогнозах розповів, що бабине літо в Україні розпочнеться у середині першої декади жовтня й тепла суха погода протримається до 14 жовтня. Потім температура почне поступово опускатися – ночі будуть зовсім холодні.

Перехід від жовтня до листопада буде плавним, але потім прийде різке похолодання та мокрий сніг. У середині листопада можливо ще кілька теплих днів.

У книзі народного синоптика Леоніда Горбаня сказано, що тепло протримається до 17 жовтня. Потім настане похолодання, але опадів не варто очікувати. 20-22 жовтня знову потеплішає.

Проте з 26 жовтня варто очікувати різкого похолодання, нічних заморозків, а вдень - сніг з дощем та мокрий сніг. Ще один сухий період із помірним теплом Горбань передбачав з 8 по 12 листопада.

Кліматолог Світлана Бойченко давала схожий прогноз – у першій половині жовтня буде тепло, до +18 градусів. А в другій половині місяця розпочнеться поступове зниження температури до +10 градусів.

Листопад буде вологим та холодним, але справжні морози та мокрий сніг прийдуть не раніше кінця місяця.

А що демонструють погодні інформери?

Як повідомляє "Погодний радар", у середині наступного тижня почне поступово опускатися температура у північній частині України – до +14 градусів. На решті території країни варто очікувати +15 +17 градусів, а на півдні до +20 градусів.

Вранці вже буде досить прохолодно, від +4 до +10 градусів, а в гірській місцевості та низинах можуть бути нічні заморозки.

Наступний тиждень буде сухим. У неділю, 9 жовтня, Україну перетне холодний фронт, який може принести грози та зливи у західній та північній частині країни. Але потім станеться швидкий перехід до спокійної осінньої погоди. На сході опади можливі у понеділок та вівторок.

Карти Pogoda33 показують, що на сході дощі варто очікувати 10-11 жовтня. До 18 жовтня температура повітря буде високою, а з 25 числа розпочнеться різке похолодання.

Південна частина України грітиметься під осіннім сонцем до 20 жовтня, а потім почнеться зниження температури. Однак на початку листопада можливе підвищення температури до +17+19 градусів.

Найхолодніше буде на півночі країни – там синоптики прогнозують з 9 жовтня прохолодну погоду, +10+13 градусів. Вночі очікується +5+7 градусів.

У західних областях з 9 жовтня також стане трохи прохолодніше, але наприкінці місяця варто чекати на ще одну хвилю потепління до +15 +16 градусів.

У Києві буде тепло та сухо до 17 жовтня, а потім прийдуть дощі та зниження температури до +10 градусів. Невелике потепління можливе ще на початку листопада.