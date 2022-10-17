ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туман и ночные морозы: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 октября 2022 07:00
Туман и ночные морозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине без дождей, но небольшая облачность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в понедельник, 17 октября, дождей не ожидается. Днем воздух прогреется до +22 градусов, но ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13 +18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.

Ночью в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. На крайнем западе и юге страны +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, а ночью ожидается +1 +3 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась