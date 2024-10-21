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Туман та невеликий мороз: яку завтра очікувати погоду в Україні

Понеділок 21 жовтня 2024 15:05
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Туман та невеликий мороз: яку завтра очікувати погоду в Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

22 жовтня погода в Україні переважно буде спокійна та суха. Проте на заході очікуються туман і морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, більшість регіонів країни потішить невелика хмарність, опади не прогнозуються. Втім, мешканцям західних областей варто бути обережними: вночі та вранці можливий туман, що може ускладнити видимість на дорогах.

Вітер у цей день буде слабким - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Що стосується температурних показників, то вночі термометри покажуть від 0 до 5 градусів тепла, на узбережжі морів - до 8° тепла, а ось у Карпатах очікуються невеликі морози: 1-3° нижче нуля. Удень по всій країні встановиться комфортна температура: повітря прогріється до 12-17 градусів тепла.

Туман та невеликий мороз: яку завтра очікувати погоду в Україні

Погода в Києві та області

На Київщині також пануватиме спокійна погода. Очікується невелика хмарність без опадів, а вітер, як і в решті країни, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

У нічні години температура на Київщині коливатиметься в межах 0-5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 12-17 градусів. У самому Києві вночі температура становитиме 3-5 градусів тепла, вдень - 14-16 градусів.

З огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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