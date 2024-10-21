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Туман и небольшой мороз: какую завтра ожидать погоду в Украине

Понедельник 21 октября 2024 15:05
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Туман и небольшой мороз: какую завтра ожидать погоду в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

22 октября погода в Украине преимущественно будет спокойная и сухая. Однако на западе ожидаются туман и морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, большинство регионов страны порадует небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Впрочем, жителям западных областей стоит быть осторожными: ночью и утром возможен туман, что может усложнить видимость на дорогах.

Ветер в этот день будет слабым - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Что касается температурных показателей, то ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов тепла, на побережье морей - до 8° тепла, а вот в Карпатах ожидаются небольшие морозы: 1-3° ниже нуля. Днем по всей стране установится комфортная температура: воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Туман и небольшой мороз: какую завтра ожидать погоду в Украине

Погода в Киеве и области

В Киевской области также будет царить спокойная погода. Ожидается небольшая облачность без осадков, а ветер, как и в остальной части страны, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

В ночные часы температура в Киевской области будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 12-17 градусов. В самом Киеве ночью температура составит 3-5 градусов тепла, днем - 14-16 градусов.

Учитывая тенденции последних лет и прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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