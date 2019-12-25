Туман и мокрый снег: водителей предупреждают о непогоде

В среду, 25 декабря, на большей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, а также туман и мокрый снег в отдельных регионах. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1+4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

"На большинстве перевальных участках дорог небольшой снег. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т. п.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киевской области ожидается туман и дожди. На западе Украины ожидается дождь с мокрым снегом, а также туман в Карпатах.

Напомним, ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничат движение на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Также сообщалось, что по данным пограничной службы, самыми загруженными пунктами пропуска на въезд в Украину являются Корчева-Краковец, Медика-Шегини и Дорохуск-Ягодин. Наименьшее количество пробок фиксируется на пунктах пропуска Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринов и Зосин-Устилуг.