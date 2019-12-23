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Пограничники назвали самые загруженные пункты пропуска на въезд в Украину

Новости » Общество     23.12.2019 - 16:04
Пограничники назвали самые загруженные пункты пропуска на въезд в Украину
Иллюстративное фото (dailylviv.com)

Дорохуск-Ягодин, Медика-Шегини и Корчева-Краковец являются самыми загруженными пунктами пропуска на въезд в Украину

Государственная пограничная служба (ГПС) увеличивает пропускную способность пунктов пропуска на въезд в Украину. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПС.

По данным пограничников, самыми загруженными пунктами пропуска являются Дорохуск-Ягодин (около 250 легковых автомобилей на въезд в Украину), Медика-Шегини (около 260 авто) и Корчева-Краковец (около 350 авто).

"На данный момент оптимальными для пересечения границы есть пункты пропуска Хребенне-Рава_Руська, Долгобичув-Угринов и Зосин-Устилуг", - отметили в ГПУ.

Для увеличения пропускной способности во время праздников на 10-20 % увеличено количество личного состава погранслужбы, задействованы дополнительные полосы движения, а также оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов.

При этом со стороны Украины в страны Евросоюза очереди легковых автомобилей отсутствуют.

Пограничники назвали самые загруженные пункты пропуска на въезд в Украину

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону. Сервисная зона должна улучшить условия пересечения административной границы с оккупированным Крымом, а также предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя и первого заместителя главы Государственной пограничной службы. Ими стали Вадим Ченчик и Владимир Никифоренко соответственно.

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