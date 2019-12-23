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Из-за ухудшения погоды ограничат движение на автодорогах в двух областях

Новости » Общество     23.12.2019 - 16:52
Из-за ухудшения погоды ограничат движение на автодорогах в двух областях
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Движение грузового транспорта ограничат во Львовской и Ивано-Франковской областях

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничат движение на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ограничения во Львовской области планируется ограничение движения грузовых транспортных средств сегодня, 23 декабря, с 20:00 по 9:00 24 декабря на автодорогах:

  • М-06 Киев-Чоп (на участке м. Стрый - предел с Закарпатской обл.);
  • Н-13 Львов-Самбор-Ужгород (на участке м. Старый Самбор - предел с Закарпатской обл.);
  • Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов (на участке с. Давидов - предел с ИВАНО-ФРАНКОВСК обл.);
  • Т-1402 Сходница-Песочная (на участке м. Сходница - м. Дрогобыч).

В Ивано-Франковской области ограничат движение грузовиков с 2:00 24 декабря на участках в горных перевалах:

  • Н-09 Мукачево-Львов (Яблунецкий перевал);
  • Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);
  • Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопильский перевалы).

Напомним, РБК-Украина писало, что 24 декабря в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также сообщалось, что по данным пограничной службы, самыми загруженными пунктами пропуска на въезд в Украину являются Корчева-Краковец, Медика-Шегини и Дорохуск-Ягодин. Наименьшее количество пробок фиксируется на пунктах пропуска Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринов и Зосин-Устилуг.

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