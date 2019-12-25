Туман і мокрий сніг: водіїв попереджають про негоду

У середу, 25 грудня, на більшій території України очікуються опади у вигляді дощу, а також туман та мокрий сніг в окремих регіонах. Водіїв закликають бути обережними на дорогах, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Так, середня температура повітря по країні очікується в межах +1+4 градусів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.

"На більшості перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, округлених ділянок тощо", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Київській області очікується туман і дощі. На заході України очікується дощ з мокрим снігом, а також туман у Карпатах.

Нагадаємо, раніше у Львівській та Івано-Франківській областях обмежать рух на автошляхах у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Також повідомлялося, що за даними прикордонної служби, найбільш завантаженими пунктами пропуску на в'їзд в Україну є Корчова-Краковець, Медика-Шегині та Дорохуськ-Ягодин. Найменшу кількість пробок фіксується на пунктах пропуску Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринів і Зосін-Устилуг.