Туман над Києвом не розвіявся: синоптики розповіли, скільки ще він протримається

Найближчим часом Київ знову накриє туман. Він протримається до кінця дня неділі, 6 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 6 листопада туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у неділю, 6 листопада деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів.
Нагадаємо, густий туман у Києві спостерігається із суботи, 5 листопада.
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