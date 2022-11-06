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Туман над Києвом не розвіявся: синоптики розповіли, скільки ще він протримається

Фото: уман над Києвом 6 листопада збережеться до кінця дня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчим часом Київ знову накриє туман. Він протримається до кінця дня неділі, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 6 листопада туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю, 6 листопада деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів.

Нагадаємо, густий туман у Києві спостерігається із суботи, 5 листопада.

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