Київ накрило туманом: синоптики розповіли, скільки він протримається
Київ сьогодні, 5 листопада зранку накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У Києві вранці 5 листопада до кінця дня утримається туман, видимість 200-500 м", - попередили в повідомленні.
Разом з тим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Своєю чергою КМДА оприлюднило рекомендації фахівцям під час керування автомобілем у тумані. Необхідно дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Погода в Україні
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують невеликі опади місцями на сході. При цьому у центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями.
Стовпчики термометрів вдень в середньому покажуть +7 +12 градусів, у північно-східних областях лише +3 +8 градусів.
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