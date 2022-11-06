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Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 06 листопада 2022 07:00
Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: частина України 6 листопада накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 6 листопада деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Сьогодні невеликі дощі пройдуть у західних, Вінницькій та північних областях. На решті території країни без опадів.

Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Вдень температура повітря підвищиться до 9 градусів тепла, на південному заході - до 9-14 градусів з позначкою "плюс".

У Києві 6 листопада буде холодно та сиро, місцями туман, увечері – дощ. Температура повітря вдень +7...9 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні зовсім скоро піднесе неприємний сюрприз. Затяжний теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

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