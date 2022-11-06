Туман над Киевом не рассеялся: синоптики рассказали, сколько еще он продержится

В ближайший час Киев снова накроет туман. Он продержится до конца дня воскресенья, 6 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"В ближайшее время с сохранением до конца суток 6 ноября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до 14 градусов.
Напомним, густой туман в Киеве наблюдается с субботы, 5 ноября.
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