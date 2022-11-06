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Туман над Киевом не рассеялся: синоптики рассказали, сколько еще он продержится

Фото: туман над Киевом 6 ноября сохранится до конца дня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайший час Киев снова накроет туман. Он продержится до конца дня воскресенья, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 6 ноября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до 14 градусов.

Напомним, густой туман в Киеве наблюдается с субботы, 5 ноября.

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