Туман в Киеве сохранится до конца дня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ожидаются сильные порывы ветра

Погода в Киеве до конца дня 20 ноября будет усложненной, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что видимость составит 200-500 метров. Кроме того, 21 ноября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве в четверг, 21 ноября, будет ветреная, ожидаются морозы до -4 градусов. Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1+3 градуса, а в четверг вечером - понижение температуры воздуха до-1-4 градусов.0

РБК-Украина писало, что погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет прохладной, ожидается сильный ветер со штормовыми значениями, а также мороз ночью. В восточной части Украины температура завра ночью снизится до -8 градусов.