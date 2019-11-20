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Туман в Киеве сохранится до конца дня

Новости » Общество     20.11.2019 - 14:39
Туман в Киеве сохранится до конца дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ожидаются сильные порывы ветра

Погода в Киеве до конца дня 20 ноября будет усложненной, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что видимость составит 200-500 метров. Кроме того, 21 ноября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве в четверг, 21 ноября, будет ветреная, ожидаются морозы до -4 градусов. Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1+3 градуса, а в четверг вечером - понижение температуры воздуха до-1-4 градусов.0

РБК-Украина писало, что погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет прохладной, ожидается сильный ветер со штормовыми значениями, а также мороз ночью. В восточной части Украины температура завра ночью снизится до -8 градусов.

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