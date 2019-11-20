Завтра в Украине похолодает, ожидается штормовой ветер

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Это связано с двумя циклонами с востока и запада

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет прохладной, ожидается сильный ветер со штормовыми значениями, а также мороз ночью. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, Украина завтра попадает в зону столкновения циклона с запада и антициклона с востока. Следствием этого будет неблагоприятная погода.

"Завтра практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений. Одевайтесь обязательно теплее, особенно под вечер, потому что, так называемая, температура комфорта будет на 2-5 градусов ниже реальной", - сообщила синоптик.

Он добавила, что в восточной части Украины температура завра ночью упадет до -8 градусов.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла. На востоке влияние северо-восточных процессов опять же будет сильнее, там ночью -3-8 градусов. На западе ночь будет теплой, +3+7 градусов. В дневные часы четверга в большинстве областей Украины предполагается 0-4 градуса тепла, на востоке до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях +4+10 градусов", - отметила Диденко.

Осадки, по ее данным, вероятны в западной части страны, а также в Винницкой и Одесской области.

"На остальной территории - преимущественно туманы, местами морось", - резюмировала Диденко.

Фото: циклоны на территории Европы (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометценра, в Украину идет постепенное похолодание, а в пятницу, 22 ноября, температура ночью в Луганской области составит от -10 до -12 градусов. В соседней Донецкой области ожидается до -10 мороза. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области ожидается от -6 до -8 мороза.

Также РБК-Украина писало, что в Украине из-за тумана объявили желтый уровень опасности.