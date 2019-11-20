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Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра и морозы

Новости » Общество     20.11.2019 - 12:20
Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра и морозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вечером может похолодать до -4 градусов мороза

Погода в Киеве в четверг, 21 ноября, будет ветренная, ожидаются морозы до -4 градусов. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в столице ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1+3 градуса, а в четверг вечером - понижение температуры воздуха до-1-4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно", - сообщила Диденко.

Также синоптик добавила, что Украина завтра попадает в зону столкновения циклона с запада и антициклона с востока. Следствием этого будет неблагоприятная погода. В восточной части Украины температура завра ночью упадет до -8 градусов.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометценра, в Украину идет постепенное похолодание, а в пятницу, 22 ноября, температура ночью в Луганской области составит от -10 до -12 градусов. В соседней Донецкой области ожидается до -10 мороза. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области ожидается от -6 до -8 мороза.

Как ранее писало РБК-Украина, синоптики сообщили, что когда снизится температура воздуха и антициклон начнет усиливаться, густой туман в столице рассеется.

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