ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туман у Києві утримається до кінця доби

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 14:39
Туман у Києві утримається до кінця доби
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра очікуються сильні пориви вітру

Погода у Києві до кінця дня 20 листопада буде ускладненою, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що видимість становитиме 200-500 метрів. Крім того, 21 листопада очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше повідомлялося, що погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде вітряна, очікуються морози до -4 градусів. Температура повітря в столиці найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси, а в четвер увечері - зниження температури повітря до-1-4 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде прохолодною, очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі. У східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.

В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки Аеропорт Харкова скасував кілька рейсів через туман
Новини України Туман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся