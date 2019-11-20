Туман у Києві утримається до кінця доби

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра очікуються сильні пориви вітру

Погода у Києві до кінця дня 20 листопада буде ускладненою, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що видимість становитиме 200-500 метрів. Крім того, 21 листопада очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше повідомлялося, що погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде вітряна, очікуються морози до -4 градусів. Температура повітря в столиці найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси, а в четвер увечері - зниження температури повітря до-1-4 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде прохолодною, очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі. У східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.