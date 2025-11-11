Туман із видимістю до 200-300 метрів: ДСНС звернулися до мешканців Києва та області
Вже у найближчу годину та в першій половині дня, 11 листопада, у Києві та області очікується сильний туман. У зв'язку з цим водіям та пішоходам слід бути дуже обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"У найближчу годину, з утриманням у першій половині дня, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Також у ДСНС звернулися до водіїв та пішоходів. Зокрема:
водіїв закликали бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму;
пішоходів попросили переходити дорогу лише у визначених місцях та переконуватись, що "вас добре видно".
Погода в Україні
Нагадаємо, що в Україну з південного заходу насувається циклон Niksala, який 11 листопада принесе дощі в більшість областей країни.
Вчора синоптик Наталка Діденко писала, що перші опади очікуються вже 10 листопада ввечері - дощ буде йти у Вінницькій, північній Одеській, частині Хмельницької, Черкаській та Чернівецькій областях.
Також вона попередила, що дощі та зниження температури прогнозуються також і в Києві.