Туман с видимостью до 200-300 метров: ГСЧС обратились к жителям Киева и области
Уже в ближайший час и в первой половине дня, 11 ноября, в Киеве и области ожидается сильный туман. В связи с этим водителям и пешеходам следует быть очень осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"В ближайший час, с удержанием в первой половине дня, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Там добавили, что из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Также в ГСЧС обратились к водителям и пешеходам. В частности:
водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим;
пешеходов попросили переходить дорогу только в определенных местах и убеждаться, что "вас хорошо видно".
Погода в Украине
Напомним, что в Украину с юго-запада надвигается циклон Niksala, который 11 ноября принесет дожди в большинство областей страны.
Вчера синоптик Наталья Диденко писала, что первые осадки ожидаются уже 10 ноября вечером - дождь будет идти в Винницкой, северной Одесской, части Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Также она предупредила, что дожди и снижение температуры прогнозируются также и в Киеве.