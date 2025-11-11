Туман с видимостью до 200-300 метров: ГСЧС обратились к жителям Киева и области

Уже в ближайший час и в первой половине дня, 11 ноября, в Киеве и области ожидается сильный туман. В связи с этим водителям и пешеходам следует быть очень осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В ближайший час, с удержанием в первой половине дня, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Там добавили, что из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Также в ГСЧС обратились к водителям и пешеходам. В частности:

водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим;

пешеходов попросили переходить дорогу только в определенных местах и убеждаться, что "вас хорошо видно".