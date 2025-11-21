ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Туман і погіршення видимості по всій Україні - жовтий рівень погодної небезпеки на 21 листопада

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 02:45
Туман і погіршення видимості по всій Україні - жовтий рівень погодної небезпеки на 21 листопада Фото: погода в Україні (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні очікується погіршення погодних умов: туман, снігопади та ожеледиця можуть ускладнити пересування дорогами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС у мережі Telegram.

Туман по всій країні

21 листопада вночі та вранці в більшості регіонів України, окрім південних областей, прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів.

Ситуація оцінюється як небезпечна (I рівень, жовтий), тому водіям рекомендують вмикати фари та дотримуватися дистанції на дорогах.

Сніг та ускладнення умов на заході

22-23 листопада в західних областях країни очікуються значні опади: помірний та місцями сильний сніг.

Висота снігового покриву становитиме 5-15 см, а у Львівській та Івано-Франківській областях - до 20-30 см.

На дорогах можливе налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що збільшує ризик аварій.

Небезпека в Карпатах

У горах прогнозуються хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с, що додатково ускладнить рух і створить загрозу для туристів та автомобілістів.

Фахівці радять утриматися від далеких поїздок маршрутами через Карпати та ретельно перевіряти стан транспортних засобів перед виїздом.

Рекомендації водіям і пішоходам

Експерти настійно рекомендують планувати маршрути заздалегідь, зважати на погодні умови та дотримуватися правил безпеки.

Використання зимової гуми, швидкісний режим і уважність на дорогах допоможуть знизити ризики під час негоди.

Нагадуємо, що на початку листопада 2025 року в Україні, за даними Укргідрометцентру, спостерігалася тепла погода, що вплинуло на ріст і розвиток озимих культур, прискоривши їхню вегетацію та створюючи сприятливі умови для їхнього вкорінення в різних регіонах країни.

Зазначимо, що акумулятор автомобіля сильно реагує на погодні умови, чи то мороз, чи то спека, чи то сніг, чи то дощ, і важливо знати, як мінімізувати вплив несприятливої погоди на його роботу, щоб зберегти надійність і продовжити термін служби батареї.

