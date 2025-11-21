Туман і погіршення видимості по всій Україні - жовтий рівень погодної небезпеки на 21 листопада
В Україні очікується погіршення погодних умов: туман, снігопади та ожеледиця можуть ускладнити пересування дорогами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС у мережі Telegram.
Туман по всій країні
21 листопада вночі та вранці в більшості регіонів України, окрім південних областей, прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів.
Ситуація оцінюється як небезпечна (I рівень, жовтий), тому водіям рекомендують вмикати фари та дотримуватися дистанції на дорогах.
Сніг та ускладнення умов на заході
22-23 листопада в західних областях країни очікуються значні опади: помірний та місцями сильний сніг.
Висота снігового покриву становитиме 5-15 см, а у Львівській та Івано-Франківській областях - до 20-30 см.
На дорогах можливе налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що збільшує ризик аварій.
Небезпека в Карпатах
У горах прогнозуються хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с, що додатково ускладнить рух і створить загрозу для туристів та автомобілістів.
Фахівці радять утриматися від далеких поїздок маршрутами через Карпати та ретельно перевіряти стан транспортних засобів перед виїздом.
Рекомендації водіям і пішоходам
Експерти настійно рекомендують планувати маршрути заздалегідь, зважати на погодні умови та дотримуватися правил безпеки.
Використання зимової гуми, швидкісний режим і уважність на дорогах допоможуть знизити ризики під час негоди.
