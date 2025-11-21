Туман и ухудшение видимости по всей Украине — желтый уровень погодной опасности на 21 ноября
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: туман, снегопады и гололедица могут осложнить передвижение по дорогам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в сети Telegram.
Туман по всей стране
21 ноября ночью и утром в большинстве регионов Украины, кроме южных областей, прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров.
Ситуация оценивается как опасная (I уровень, желтый), поэтому водителям рекомендуют включать фары и соблюдать дистанцию на дорогах.
Снег и осложнение условий на западе
22–23 ноября в западных областях страны ожидаются значительные осадки: умеренный и местами сильный снег.
Высота снежного покрова составит 5–15 см, а в Львовской и Ивано-Франковской областях — до 20–30 см.
На дорогах возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы, что увеличивает риск аварий.
Опасность в Карпатах
В горах прогнозируются метели и порывы ветра до 15–20 м/с, что дополнительно усложнит движение и создаст угрозу для туристов и автомобилистов.
Специалисты советуют воздержаться от дальних поездок по маршрутам через Карпаты и тщательно проверять состояние транспортных средств перед выездом.
Рекомендации водителям и пешеходам
Эксперты настоятельно рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности.
Использование зимней резины, скоростной режим и внимательность на дорогах помогут снизить риски во время непогоды.
Напоминаем, что в начале ноября 2025 года в Украине, по данным Укргидрометцентра, наблюдалась теплая погода, что оказало влияние на рост и развитие озимых культур, ускорив их вегетацию и создавая благоприятные условия для их укоренения в разных регионах страны.
