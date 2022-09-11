Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Временами умеренные дожди (ночью в северной части и большинстве центральных областей значительные дожди), лишь на востоке страны (Луганская и Донецкая область) осадков не ожидается.

Вместе с тем в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на Западе - западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +7 +11 градусов, днем +10 +17;

на западе ночью +7 +13, а днем +12 +19 градусов;

в восточных областях ночью +7 +10 градусов, днем +12 +17;

на юге страны ночью +11 +19, а днем +18 +24 градуса;

в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +12 +17.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ночью значительный, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.