Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

Погода в Украине сегодня, 11 сентября будет продолжать ухудшаться. Дожди и шквалы накроют еще больше территорий, только на востоке местами без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Временами умеренные дожди (ночью в северной части и большинстве центральных областей значительные дожди), лишь на востоке страны (Луганская и Донецкая область) осадков не ожидается.
Вместе с тем в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на Западе - западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно, ночью значительный, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что Украину в эти выходные накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.
Добавим, что вчера из-за ливней затопило ряд улиц в Ужгороде.
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