UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

Фото: непогода сегодня накроет еще больше территорий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 11 сентября будет продолжать ухудшаться. Дожди и шквалы накроют еще больше территорий, только на востоке местами без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Временами умеренные дожди (ночью в северной части и большинстве центральных областей значительные дожди), лишь на востоке страны (Луганская и Донецкая область) осадков не ожидается.

Вместе с тем в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на Западе - западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +7 +11 градусов, днем +10 +17;
  • на западе ночью +7 +13, а днем +12 +19 градусов;
  • в восточных областях ночью +7 +10 градусов, днем +12 +17;
  • на юге страны ночью +11 +19, а днем +18 +24 градуса;
  • в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +12 +17.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ночью значительный, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что Украину в эти выходные накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Добавим, что вчера из-за ливней затопило ряд улиц в Ужгороде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине