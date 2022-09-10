Из-за проливных дождей улицы Ужгорода ушли под воду (фото)

В Ужгороде из-за ливня подтопило ряд улиц. Спасатели уже начали ликвидацию последствий непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В ведомстве рассказали, что коммунальными службами города производятся работы по расчистке систем водоотвода. Тем временем подразделениями ГСЧС проводятся работы по откачке воды.

"В Закарпатской области спасатели вместе с коммунальщиками ликвидируют последствия непогоды. В результате ливневого дождя в Ужгороде наблюдаются локальные подтопления низовых участков проезжей части дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину 10 сентября накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Как известно, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

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