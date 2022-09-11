Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня продовжуватиме погіршуватися. Дощі та шквали накриють ще більше територій, лише на сході місцями без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Часом помірні дощі (вночі у північній частині та більшості центральних областей значні дощі), лише на сході країни (Луганська та Донецька область) опадів не передбачається.
Разом з тим у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході - західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно, вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що Україну цими вихідними накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.
Додамо, що вчора через зливи затопило низку вулиць в Ужгороді.
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