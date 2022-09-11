Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Часом помірні дощі (вночі у північній частині та більшості центральних областей значні дощі), лише на сході країни (Луганська та Донецька область) опадів не передбачається.

Разом з тим у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході - західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +7 +11 градусів, вдень +10 +17;

на заході вночі +7 +13, а вдень +12 +19 градусів;

у східних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +12 +17;

на півдні країни вночі +11 +19, а вдень +18 +24 градуси;

у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +12 +17.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.