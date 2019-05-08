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В Тулузе освободили всех захваченных заложниц

Новости » Общество    08.05.2019 - 00:14
В Тулузе освободили всех захваченных заложниц
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Заложников захватил 17-летний подросток

Вблизи Тулузы на юге Франции в результате спецоперации полиции освободили всех четырех заложниц, которых захватил вооруженный мужчина. Об этом сообщает издание Actu17.

Отмечается, что полиция освободила еще трех заложниц, которые оставались в магазине.

"Трех женщин, которые оставались заложницами, освобождили. Сейчас в помещении магазина ни одного заложника нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает заложников в табачной лавке в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы (Франция).

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Франции опознала мужчину, который держит заложников в табачной лавке под Тулузой. Им оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетах" в Тулузе.

Власти не связывали это событие с терроризмом, придерживаясь версии неудавшегося ограбления.

Вокруг магазина было установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа.

Захватчиком заложников во Франции оказался подросток Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке
Новости Украины Франциязаложники
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