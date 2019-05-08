В Тулузе освободили всех захваченных заложниц

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Заложников захватил 17-летний подросток

Вблизи Тулузы на юге Франции в результате спецоперации полиции освободили всех четырех заложниц, которых захватил вооруженный мужчина. Об этом сообщает издание Actu17.

Отмечается, что полиция освободила еще трех заложниц, которые оставались в магазине.

"Трех женщин, которые оставались заложницами, освобождили. Сейчас в помещении магазина ни одного заложника нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает заложников в табачной лавке в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы (Франция).

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Франции опознала мужчину, который держит заложников в табачной лавке под Тулузой. Им оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетах" в Тулузе.

Власти не связывали это событие с терроризмом, придерживаясь версии неудавшегося ограбления.

Вокруг магазина было установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа.