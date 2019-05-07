Захват заложников во Франции: одну женщину освободили

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Тулузское отделение элитного подразделения национальной полиции было развернуто возле места происшествия

Вооруженный мужчина, который удерживает пять заложников в табачной лавке в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы (Франция), отпустил одну из заложниц. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2.

Также сообщается, что Тулузское отделение элитного подразделения национальной полиции было развернуто возле места происшествия. Полиция попросила жителей города оставаться дома.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Франции опознала мужчину, который держит заложников в табачной лавке под Тулузой. Ним оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Напомним, 7 мая во Франции в тулузском пригороде Бланьяк мужчина захватил заложников в табачной лавке. Сообщается, что в заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечается, что все заложники - женщины.

Ранее в американском городе Клинтон, штат Миссисипи, мужчина взял заложников в ходе бытового конфликта, в результате чего погибли четыре человека. Представитель администрации города заявил, что мужчина взял в заложники людей в своем доме около в субботу, 16 февраля, и удерживал их 12 часов. По данным WJTV, после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь, после чего скрылся в доме.