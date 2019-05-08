У Тулузі звільнили всіх захоплених заручниць

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Заручників захопив 17-річний підліток

Поблизу Тулузи на півдні Франції у результаті спецоперації поліції звільнили всіх чотирьох заручниць, яких раніше захопив озброєний чоловік. Про це повідомляє видання Actu17.

Зазначається, що поліція звільнила ще трьох заручниць, які лишалися в магазині.

"Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено. Нині у приміщенні магазину жодного заручника немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік утримує заручників в тютюновій лавці в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи (Франція).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі.

Влада не пов'язувала цю подію з тероризмом, дотримуючись версії невдалого пограбування.

Навколо магазину було встановлено оточення радіусом від 300 до 500 метрів, на місце прибули три загону спецназу.