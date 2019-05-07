Захватчиком заложников во Франции оказался подросток

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе"

Полиция Франции опознала человека, который захватил заложников под Тулузой, им оказался 17-летний подросток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Depeche du Midi.

Как сообщается, молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Несмотря на то, что прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, никакой информации о его мотивах и требованиях пока не поступало.

Вместе с тем, власти пока не связывают данное происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа.

Напомним, 7 мая во Франции в тулузском пригороде Бланьяк мужчина захватил заложников в табачной лавке. Сообщается, что в заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечается, что все заложники - женщины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на судно в Камеруне напали нигерийские пираты, в результате чего украинских моряков захватили в плен. Пираты забрали все ценные вещи, взяли в заложники четырех членов экипажа и отвезла их в неизвестном направлении.