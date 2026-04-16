Туапсинський НПЗ у вогні: пошкоджено нафтоналивні стендери і трубопроводи терміналу

У СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
Учора і в ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали серію ударів по важливих об'єктах російських сил.
Основною метою став Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
Зазначено, що Туапсинський НПЗ випускає широкий асортимент нафтопродуктів стандарту Євро-5, основна частина яких призначена для експорту через морський термінал.
Підприємство, що входить до структури "Роснефти", має проєктну потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік і задіяне в забезпеченні російської армії.
Після влучання на об'єкті виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються.
Крім НПЗ, уражено й інші цілі. Зокрема, удару завдано по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК "Бастіон") у Севастополі на тимчасово окупованій території Криму.
Також повідомляється про ураження засобів ППО противника: ЗРК "Бук-М2" у Багатівці на тимчасово окупованій території Запорізької області, ЗРПК "Панцир" у Феодосії та ЗРК "Оса" у Водяному на Донеччині.
Окремо зафіксовано удари по пунктах управління безпілотниками противника в районах Вербового Запорізької області та Голої Пристані Херсонської області.
Також уражено скупчення живої сили та командний пункт у районах Родинського, Затишного та Рівнеполя на Донеччині.
Додатково повідомляється про ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Туапсе, який працює у зв'язці з Туапсинським НПЗ. За даними джерел, пошкоджено елементи трубопровідної системи, резервуарного парку та морських нафтоналивних споруд. Після ударів зафіксовано загоряння.
Нагадуємо, що в Туапсе невідомі дрони атакували портову та нафтобазову інфраструктуру, після чого загорілися резервуари з нафтою, дим від пожежі поширюється і видно на відстані десятків кілометрів.
Зазначимо, що в ніч на 16 квітня внаслідок масованого обстрілу з боку Росії в Дніпрі постраждала будівля Художнього музею: внаслідок вибухів вибито вікна та пошкоджено фасад.