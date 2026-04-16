Дим видно за десятки кілометрів: з'явилися фото та відео пожежі на НПЗ у Туапсе

Невідомі дрони атакували порт і нафтобазу у Туапсе, де загорілись резервуари з нафтою. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та " Радіо Свобода ".

ASTRA пише, що димний шлейф від пожежі на Туапсинському НПЗ у Туапсе видно за десятки кілометрів. Оприлюднене відео, ймовірно, знято з боку Лазаревського (25 км від заводу), горизонтальний таймлапс - з боку Небуга (10 км від НПЗ).

Зазначається, що дим від пожежі видно навіть з камери на готелі "Жемчужина" в Сочі - він знаходиться за 78 км від Туапсинського НПЗ. Ще один скріншот зроблений з камери біля селища Вардане, що розташоване за 54 км від НПЗ.

"Радіо Свобода" оприлюднила супутниковий знімок пожежі на Туапсинському НПЗ, зроблене близько полудня за місцевим часом.

Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії і орієнтований на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік.

Завод є частиною енергетичного тилу РФ і задіяний у забезпеченні ворожих збройних сил. Він виробляє автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне і мазут.