У Туапсе скаржаться на серію вибухів через атаку безпілотників

В районі міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) цієї ночі, 29 листопада, пролунали численні вибухи. В регіоні працюють системи протиповітряної оборони через невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra та краснодарські Telegram-канали.
Про вибухи в Туапсе, розташованому на узбережжі Чорного моря на заході Краснодарського краю між Новоросійськом (на півночі) та Сочі (на півдні), стали з'являтися повідомлення в мережі після другої години ночі.
Розташування Туапсе на карті (фото: скрін google.com/maps)
Пізніше у пабліках розповіли, що у регіоні триває робота сил та засобів ППО через "масовану атаку" із застосуванням безпілотників.
За словами місцевих жителів в повідомленнях в інтернеті, в Туапсе вибухи було чути у різних районах, й "дуже голосно", зокрема, біля пляжу.
Разом з тим був оприлюднений кадр, знятий онлайн камерою одного з пляжів у Туапсе, на якому видно дим над морем, нібито в районі порту.
Губернатор Краснодарського краю про ситуацію в районі Туапсе нічого не повідомляв.
Між тим місцеві пабліки та російські медіа пишуть, що нібито було знищено щонайменше 20 безпілотників завдяки роботі ППО.
Нагадаємо, що у Туапсе вибухи лунають далеко не вперше. Так, наприклад, перед тим це відбувалося 22 липня внаслідок операції Сил оборони України, коли було атаковано місцевий нафтопереробний завод, на якому виникла пожежа.
Джерело РБК-Україна в спецслужбах тоді розповіло, що бійці ГУР завдали дронового удару по НПЗ у Туапсе.
Додамо, перед тим БПЛА атакували військовий аеродром РФ у Краснодарському краї, розташованому у станиці Кущівська.
Також повідомлялося, що цієї ночі, 29 листопада, вибухи також пролунали у Ростовській області через атаку дронів, й біля міста Каменськ-Шахтинський сталася пожежа на нафтобазі "Атлас".
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