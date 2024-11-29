У Ростовській області палає нафтобаза "Атлас" через удар дронів

У Ростовській області цієї ночі, 29 листопада, пролунали вибухи на тлі повітряної атаки із застосуванням безпілотників, та роботи ППО. Біля міста Каменськ-Шахтинський сталася пожежа на нафтобазі "Атлас".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram тимчасово виконувача обов'язки губернатора Ростовської області Юрія Слюсара, а також росЗМІ.

Російський чиновник звітує про начебто про збиття та знешкодження засобами радіоелектронної боротьби тридцяти дронів під час відбиття "масованої повітряної атаки".

Разом з тим представник влади Ростовської області заявляє про наявність "наслідків на землі".

За його словами, у хуторі Масалівка Кам'янського району було пошкоджено покрівлю приватного будинку, й постраждалих немає.

"У слободу Дячкіно Тарасівського району через падіння уламків на приватне обійстя пошкоджено скління у житловому будинку", - розповів він та додав, що там також - без постраждалих.

При цьому про загоряння нафтобази в.о. губернатора нічого не розповідає. Проте в місцевих пабліках та російських медіа були поширені численні кадри із пожежею на нафтовому об'єкті.

РосЗМІ розповідають, що велику пожежу на нафтобазі "Атлас" біля міста Каменськ, зокрема, добре видно автомобілістам на трасі М-4.

Не перша атака дронів на нафтобазу "Атлас"

Нагадаємо, перед тим дана нафтобаза зазнавала дронового удару 28 серпня. Тоді внаслідок атаки також була масштабна пожежа, фіксувалися серйозні пошкодження резервуарів з паливом​.

Довідка: нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для росармії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

Додамо, ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський наприкінці серпня було наслідком роботи української військової розвідки.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що у ніч проти 28 серпня українські військові завдали ударів по двох російським нафтобазам. Один з ударів був по "Атласу" в Ростовській області.