У Туапсе скаржаться на серію вибухів через атаку безпілотників

В районі міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) цієї ночі, 29 листопада, пролунали численні вибухи. В регіоні працюють системи протиповітряної оборони через невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra та краснодарські Telegram-канали.

Про вибухи в Туапсе, розташованому на узбережжі Чорного моря на заході Краснодарського краю між Новоросійськом (на півночі) та Сочі (на півдні), стали з'являтися повідомлення в мережі після другої години ночі.

Розташування Туапсе на карті (фото: скрін google.com/maps)

Пізніше у пабліках розповіли, що у регіоні триває робота сил та засобів ППО через "масовану атаку" із застосуванням безпілотників.

За словами місцевих жителів в повідомленнях в інтернеті, в Туапсе вибухи було чути у різних районах, й "дуже голосно", зокрема, біля пляжу.

Разом з тим був оприлюднений кадр, знятий онлайн камерою одного з пляжів у Туапсе, на якому видно дим над морем, нібито в районі порту.

Губернатор Краснодарського краю про ситуацію в районі Туапсе нічого не повідомляв.

Між тим місцеві пабліки та російські медіа пишуть, що нібито було знищено щонайменше 20 безпілотників завдяки роботі ППО.



