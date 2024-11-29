В Туапсе жалуются на серию взрывов из-за атаки беспилотников
В районе города Туапсе (Краснодарский край, РФ) этой ночью, 29 ноября, раздались многочисленные взрывы. В регионе работают системы противовоздушной обороны из-за неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra и краснодарские Telegram-каналы.
О взрывах в Туапсе, расположенном на побережье Черного моря на западе Краснодарского края между Новороссийском (на севере) и Сочи (на юге), стали появляться сообщения в сети после двух часов ночи.
Расположение Туапсе на карте (фото: скрин google.com/maps)
Позже в пабликах рассказали, что в регионе ведется работа сил и средств ПВО из-за "массированной атаки" с применением беспилотников.
По словам местных жителей в сообщениях в интернете, в Туапсе взрывы были слышны в разных районах, и "очень громко", в частности, было возле пляжа.
Вместе с тем был обнародован кадр, снятый онлайн камерой одного из пляжей в Туапсе, на котором виден дым над морем, якобы в районе порта.
Губернатор Краснодарского края о ситуации в районе Туапсе ничего не сообщал.
Между тем, местные паблики и российские медиа пишут, что якобы были уничтожены по меньшей мере 20 беспилотников благодаря работе ПВО.
Добавим, в сети также сообщают, что целью атаки БПЛА в этом городе мог быть Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
Напомним, что в Туапсе взрывы раздаются далеко не в первый раз. Так, например, ранее это происходило 22 июля в результате операции Сил обороны Украины, когда был атакован местный нефтеперерабатывающий завод, на котором возник пожар.
Источник РБК-Украина в спецслужбах тогда рассказал, что бойцы ГУР нанесли дроновый удар по НПЗ в Туапсе.
Добавим, что перед этим БПЛА атаковали военный аэродром РФ в Краснодарском крае, расположенном у станицы Кущевская.
Также сообщалось, что этой ночью, 29 ноября, взрывы также прогремели в Ростовской области из-за атаки дронов, и возле города Каменск-Шахтинский произошел пожар на нефтебазе "Атлас".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.