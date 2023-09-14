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У ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних: про що мова

Четвер 14 вересня 2023 12:08
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У ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних: про що мова Фото: у ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних (zoda.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.

Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

  • у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень;
  • у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Незалежно від форми власності керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій й підприємств повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

"Також наголошуємо, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом", - додає пресслужба.

Мобілізація в Україні

Сьогодні під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Наприкінці червня Рада посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Детальніше про виключення можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Також нещодавно було затверджено новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.

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