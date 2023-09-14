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В ТЦК обратились к работодателям из-за военнообязанных: о чем речь

Четверг 14 сентября 2023 12:08
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В ТЦК обратились к работодателям из-за военнообязанных: о чем речь Фото: в ТЦК обратились к работодателям из-за военнообязанных (zoda.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Прием на работу призывников, военнообязанных или резервистов осуществляется только в случае его пребывания на военном учете в районных ТЦК и СП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного ТЦК и СП.

Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов:

  • у военнообязанных - военных билетов или временных удостоверений;
  • у призывников - удостоверений о приписке к призывным участкам.

Независимо от формы собственности руководители госорганов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий должны придерживаться законодательных норм по ведению воинского учета.

"Также подчеркиваем, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе и по ведению воинского учета, они несут ответственность согласно закону", - добавляет пресс-служба.

Мобилизация в Украине

Сегодня под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В конце июня Рада ужесточила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Подробнее об исключении можно прочитать в материале РБК-Украина.

Также недавно было утверждено новое расписание болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе. В частности, по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех.

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