Групу ТЦК в Одесі піймали через розбій та викрадення 30 тисяч доларів: деталі скандалу

Що заявили у ТЦК

Спочатку в Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання військовослужбовців представниками правоохоронних органів та зазначили, що керівництво забезпечує повну взаємодію зі слідством для встановлення всіх обставин.

"Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також закликали громадськість та медіа утриматися від передчасних висновків і поширення неперевіреної інформації. Додаткові деталі обіцяють надати після уточнення офіційних даних.

Оновлено о 15:15

Подробиці від Сухопутних військ

У Сухопутних військах заявили, що за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП відсторонено від виконання службових обов’язків.

Також у відомстві оприлюднили деталі затримання військовослужбовців, однак згодом цю інформацію відредагували.

За їхніми даними, близько 12:30 в Одесі співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали військових Пересипського РТЦК. Попередня кваліфікація правопорушення - розбій (ст. 187 КК України).

Слідство встановило, що під час оповіщення на площі Толбухіна військові зупинили цивільного чоловіка та посадили його до автомобіля ТЦК (Volkswagen T6). У салоні, за попередніми даними, у нього викрали 30 тисяч доларів, після чого висадили.

Першу групу підозрюваних затримали на вулиці Балківській, другу - в районі Пересипського мосту.

Фото: скриншот публікації Сухопутних військ ЗСУ щодо затримання військових ТЦК в Одесі

Під час затримання правоохоронці були змушені застосувати зброю через відмову зупинити автомобіль. Зазначається, що постраждалих немає.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручено провести службове розслідування за цим фактом.