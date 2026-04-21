Группу ТЦК в Одессе поймали из-за разбоя и похищения 30 тысяч долларов: детали скандала

Что заявили в ТЦК

Сначала в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт задержания военнослужащих представителями правоохранительных органов и отметили, что руководство обеспечивает полное взаимодействие со следствием для установления всех обстоятельств.

"Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом", - говорится в сообщении.

В ТЦК также призвали общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные детали обещают предоставить после уточнения официальных данных.

Обновлено в 15:15

Подробности от Сухопутных войск

В Сухопутных войсках заявили, что по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также начальник Пересыпского районного ТЦК и СП отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Также в ведомстве обнародовали детали задержания военнослужащих, однако впоследствии эту информацию отредактировали.

По их данным, около 12:30 в Одессе сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали военных Пересыпского РТЦК. Предварительная квалификация правонарушения - разбой (ст. 187 УК Украины).

Следствие установило, что во время оповещения на площади Толбухина военные остановили гражданского мужчину и посадили его в автомобиль ТЦК (Volkswagen T6). В салоне, по предварительным данным, у него похитили 30 тысяч долларов, после чего высадили.

Первую группу подозреваемых задержали на улице Балковской, вторую - в районе Пересыпского моста.

Фото: скриншот публикации Сухопутных войск ВСУ по задержанию военных ТЦК в Одессе

Во время задержания правоохранители были вынуждены применить оружие из-за отказа остановить автомобиль. Отмечается, что пострадавших нет.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование по данному факту.