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ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю, - Волинський військкомат

Фото: ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю (ілюстративне фото facebook.com_volynarmy)
Автор: Ярослава Борзова

У разі загрози життю військовим територіальних центрів комплектування, по озброєних нападниках буде вестись вогонь на ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Дана заява відбулась на тлі нещодавнього збройного нападу на Луцький ТЦК та СП під час комендантської години, в ході якого було поранено солдата.

Зазначається, що солдати роти охорони оперативно відреагували на напад та відкрили вогонь у відповідь. Наразі підозрюваного у збройному нападі розшукують.

Як підкреслили у Волинському обласному ТЦК та СП, до особового складу всіх  територіальних центрів комплектування доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Зазначається, що луцькі військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони - це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть... Жарти закінчились", - наголосили в Волинському обласному ТЦК та СП.

 

Ситуації з ТЦК в Україні

Нагадаємо, що в одному з Одеських ТЦК сталася сутичка, під час якої невідомі намагалися "викрасти" військовозобов’язаного.

Також раніше СБУ та Нацполіція затримали пару, яка підпалила військові та волонтерські автомобілі у Київській області на замовлення Росії.

Крім того, в Одесі затримали шість молодих людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони за завданням ФСБ.

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