В одеському ТЦК відбулась сутичка: невідомі хотіли "викрасти" військовозобов’язаного
В одеському ТЦК відбулась сутичка за участі співробітників. Невідомі особи заїхали на територію центру та намагались "викрасти" військовозобов’язаного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
За даними співробітників ТЦК, сьогодні на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.
Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.
"Працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним", - зазначили в центрі.
Крім того, співробітники центру наголосили, що представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни.
Нагадаємо, що минулого місяця у Ворохті виникла сутичка між місцевим населенням та представниками ТЦК через блокпост.
За даними місцевих, через блокпост, який перевіряв документи на курорт нібито не хотіли їхати особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії.
Крім того, на початку літа в Києві під час перевірки документів відбулася сутичка між цивільними та військовослужбовцями.
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