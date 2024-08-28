ТЦК будут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни, - Волынский военкомат

Данное заявление состоялось на фоне недавнего вооруженного нападения на Луцкий ТЦК и СП во время комендантского часа, в ходе которого был ранен солдат.

Отмечается, что солдаты роты охраны оперативно отреагировали на нападение и открыли ответный огонь. В настоящее время подозреваемого в вооруженном нападении разыскивают.

Как подчеркнули в Волынском областном ТЦК и СП, в личный состав всех территориальных центров комплектования доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Отмечается, что луцкие военнослужащие, вчера находившиеся на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут... Шутки закончились", - подчеркнули в Волынском областном ТЦК и СП.