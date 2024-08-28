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ТЦК будут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни, - Волынский военкомат

Фото: ТЦК будут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни (иллюстративный фото).
Автор: Ярослава Борзова

В случае угрозы жизни военным территориальных центров комплектования по вооруженным нападающим будет вестись огонь на поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынского областного ТЦК и СП.

Данное заявление состоялось на фоне недавнего вооруженного нападения на Луцкий ТЦК и СП во время комендантского часа, в ходе которого был ранен солдат.

Отмечается, что солдаты роты охраны оперативно отреагировали на нападение и открыли ответный огонь. В настоящее время подозреваемого в вооруженном нападении разыскивают.

Как подчеркнули в Волынском областном ТЦК и СП, в личный состав всех территориальных центров комплектования доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Отмечается, что луцкие военнослужащие, вчера находившиеся на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут... Шутки закончились", - подчеркнули в Волынском областном ТЦК и СП.

 

Ситуации с ТЦК в Украине

Напомним, что в одном из Одесских ТЦК произошла стычка, во время которой неизвестные пытались "угнать" военнообязанного.

Также ранее СБУ и Нацполиция задержали пару, подожженную военными и волонтерскими автомобилями в Киевской области по заказу России.

Кроме того, в Одессе задержали шесть молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

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