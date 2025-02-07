У ТЦК та військових частинах посилили охорону на тлі хвилі підривів

Випадки підривів в ТЦК

Нагадаємо, у Рівному 1 лютого стався вибух у будівлі ТЦК. Поліція повідомила про загиблого та шістьох постраждалих.

Пізніше СБУ розкрила подробиці справи. Виявилося, що на території ТЦК був вчинений теракт, для якого РФ завербувала 21-річного українця і якого підірвала дистанційно.

Також днями на території ТЦК у місті Кам'янець-Подільський стався теракт. Підрив скоїв чоловік, він загинув, а четверо осіб отримали поранення. Серед постраждалих два лікарі ВЛК, військовослужбовець та співробітниця ТЦК.

Більше про те, як Росія вербує підривників серед українців і що чекає на терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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