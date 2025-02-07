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У ТЦК та військових частинах посилили охорону на тлі хвилі підривів

Фото: у ТЦК та військових частинах посилили охорону через теракти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У військових частинах, установах та закладах Сухопутних військ ЗСУ посилили охорону. Таке рішення ухвалили на тлі хвилі підривів у ТЦК.

Про це заявили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що правоохоронні органи проводять слідство стосовно випадків нападу на ТЦК і СП.

"У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, військові:

  • посилили патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;
  • посилили контроль доступу на території військових об’єктів;
  • здійснюють встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;
  • проводять додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Також цивільним співробітникам та особового складу  проводять інструктажі щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, проникнення сторонніх та інших надзвичайних ситуацій.

Випадки підривів в ТЦК

Нагадаємо, у Рівному 1 лютого стався вибух у будівлі ТЦК. Поліція повідомила про загиблого та шістьох постраждалих.

Пізніше СБУ розкрила подробиці справи. Виявилося, що на території ТЦК був вчинений теракт, для якого РФ завербувала 21-річного українця і якого підірвала дистанційно.

Також днями на території ТЦК у місті Кам'янець-Подільський стався теракт. Підрив скоїв чоловік, він загинув, а четверо осіб отримали поранення. Серед постраждалих два лікарі ВЛК, військовослужбовець та співробітниця ТЦК.

Більше про те, як Росія вербує підривників серед українців і що чекає на терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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