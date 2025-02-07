В ТЦК и воинских частях усилили охрану на фоне волны подрывов

Случаи подрывов в ТЦК

Напомним, в Ровно 1 февраля произошел взрыв в здании ТЦК. Полиция сообщила о погибшем и шестерых пострадавших.

Позже СБУ раскрыла подробности дела. Оказалось, что на территории ТЦК был совершен теракт, для которого РФ завербовала 21-летнего украинца и которого подорвала дистанционно.

Также на днях на территории ТЦК в городе Каменец-Подольский произошел теракт. Подрыв совершил мужчина, он погиб, а четверо человек получили ранения. Среди пострадавших два врача ВВК, военнослужащий и сотрудница ТЦК.

Больше о том, как Россия вербует подрывников среди украинцев и что ждет террористов - в материале РБК-Украина.

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