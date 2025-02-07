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В ТЦК и воинских частях усилили охрану на фоне волны подрывов

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:31
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В ТЦК и воинских частях усилили охрану на фоне волны подрывов Фото: в ТЦК и воинских частях усилили охрану из-за терактов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск ВСУ усилили охрану. Такое решение приняли на фоне волны подрывов в ТЦК.

Об этом заявили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что правоохранительные органы проводят следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП.

"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

В частности, военные:

  • усилили патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий;
  • усилили контроль доступа на территории военных объектов;
  • осуществляют установку (усовершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;
  • проводят дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Также гражданским сотрудникам и личному составу проводят инструктажи по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, проникновения посторонних и других чрезвычайных ситуаций.

Случаи подрывов в ТЦК

Напомним, в Ровно 1 февраля произошел взрыв в здании ТЦК. Полиция сообщила о погибшем и шестерых пострадавших.

Позже СБУ раскрыла подробности дела. Оказалось, что на территории ТЦК был совершен теракт, для которого РФ завербовала 21-летнего украинца и которого подорвала дистанционно.

Также на днях на территории ТЦК в городе Каменец-Подольский произошел теракт. Подрыв совершил мужчина, он погиб, а четверо человек получили ранения. Среди пострадавших два врача ВВК, военнослужащий и сотрудница ТЦК.

Больше о том, как Россия вербует подрывников среди украинцев и что ждет террористов - в материале РБК-Украина.

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