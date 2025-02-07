В ТЦК и воинских частях усилили охрану на фоне волны подрывов

В воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск ВСУ усилили охрану. Такое решение приняли на фоне волны подрывов в ТЦК.

Об этом заявили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Также гражданским сотрудникам и личному составу проводят инструктажи по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, проникновения посторонних и других чрезвычайных ситуаций.

"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП.

Случаи подрывов в ТЦК

Напомним, в Ровно 1 февраля произошел взрыв в здании ТЦК. Полиция сообщила о погибшем и шестерых пострадавших.

Позже СБУ раскрыла подробности дела. Оказалось, что на территории ТЦК был совершен теракт, для которого РФ завербовала 21-летнего украинца и которого подорвала дистанционно.

Также на днях на территории ТЦК в городе Каменец-Подольский произошел теракт. Подрыв совершил мужчина, он погиб, а четверо человек получили ранения. Среди пострадавших два врача ВВК, военнослужащий и сотрудница ТЦК.

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