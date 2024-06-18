Шо робити, якщо вас силоміць забирають до ТЦК: поради юриста

Під час проведення мобілізації працівники ТЦК мають право вимагати пред'явити у військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ. Втім, вони не можуть силоміць доставляти людину у військкомат.

Зміст

Хто і коли має законні підстави для затримання військовозобов'язаного

Як захистити себе від неправомірних дій представників ТЦК

Що робити, якщо вас силоміць намагаються забрати в ТЦК

Які юридичні нюанси треба врахувати

Хто і коли має законні підстави для затримання військовозобов'язаного

Працівники ТЦК та СП не мають право затримувати громадян призовного віку, навіть якщо йдеться про оновлення даних військово-облікових даних.

Якщо під час перевірки документів військкоми виявили, що громадянин перебуває в розшуку - йому приходили повістки і він мав бути мобілізований, то вони можуть викликати Національну поліцію, яка уповноважена затримувати людей. Тоді правоохоронці на законній підставі можуть забрати людину у ТЦК та СП. В інших випадках силоміць доставляти громадянина у військкомат незаконно.

Як захистити себе від неправомірних дій представників ТЦК

"Заздалегідь підготуйте документи - майте при собі копії документів, які підтверджують ваше право на відстрочку або звільнення від призову", - радить Франчук.

Він також рекомендує звернутися до організації, які можуть надати вам консультації та допомогу у випадку порушення ваших прав. А ще - проінструктувати ваших близьких, що робити у випадку вашого затримання.

"Якщо у вас є підстави для відстрочки або звільнення від призову, оформте це належним чином і зберігайте підтверджуючі документи при собі", - наголошує юрист.

Як поводитись, якщо вас силоміць намагаються забрати в ТЦК

Юрист радить дотримуватись наступних правил:

залишайтеся спокійними і не чиніть опору: спроба опиратися може призвести до погіршення ситуації та потенційного насильства

запишіть все на відео - це може стати доказом порушення ваших прав

запам’ятайте імена і посади працівників, які вас забирають. Це може бути важливим під час подальшого оскарження їхніх дій

зателефонуйте до адвоката або зв'яжіться з правозахисними організаціями

якщо вас змушують підписати будь-які документи, відмовтеся робити це без попередньої консультації з адвокатом

Які юридичні нюанси треба врахувати

"Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, подайте скаргу до суду або відповідних органів. Залучіть адвоката, щоб він допоміг вам скласти скаргу та супроводжувати процес", - радить Франчук.

Потрібно подати заяву у поліцію, якщо ви стали жертвою насильницьких дій з боку працівників ТЦК.

Загальні рекомендації:

завжди майте при собі телефон - це допоможе вам швидко зв’язатися з адвокатом або записати те, що відбувається

будьте обізнані про свої права - знання своїх прав допоможе вам адекватно реагувати на неправомірні дії

не залишайтеся наодинці - перебування з іншими людьми знижує ризик неправомірних дій з боку працівників ТЦК

"Якщо кожен буде дотримуватися цих порад і знати свої права, це допоможе уникнути кількість випадків неправомірних дій з боку працівників ТЦК і захистити себе та свої права", - каже юрист.