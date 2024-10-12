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У Львівському ТЦК зробили заяву на тлі повідомлень про рейди

Львів, Субота 12 жовтня 2024 22:56
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У Львівському ТЦК зробили заяву на тлі повідомлень про рейди Фото: Львіський обласний ТЦК зробив заяву щодо сповіщення громадян (facebook.com_lvivobltck )
Автор: Дмитро Левицький

У мережі повідомляли про масові рейди співробітників ТЦК по закладах у Львові і не лише. Військові радять українцям дотримуватися норм законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівського обласного ТЦК в Facebook.

У Львівському обласному ТЦК нагадали українцям, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян. Тому військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією проводять оповіщення громадян щодо військового обліку.

Як наголосили в ТЦК, військові зацікавлені в прозорості цього процесу, тому правоохоронці залучені з метою попередити й унеможливити будь-які спекуляції чи провокації.

"Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК чи правоохоронців надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", - додали в ТЦК.

Нагадаємо, вчора мережу сколихнули повідомлення про те, що десятки співробітників ТЦК прийшли в Києві до Палацу Спорту, де проходив концерт групи "Океан Ельзи". Після цього в мережі почали з'являтися повідомлення про подібні ситуації в закладах Львову та інших міст.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що голова комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив свою позицію з приводу подібних рейдів ТЦК.

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