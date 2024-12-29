Мобілізація в Україні: що треба знати про різницю між статусами "придатний" та "непридатний"

У зв'язку зі скасуванням в Україні статусу "обмежено придатний" до військової служби розроблені нові статуси військовозобов'язаних. Хто придатний, а хто ні - визначається висновком військово-лікарської комісії.

Детальніше про категорії придатності до військової служби й що означає кожна з них - в метаріалі РБК-Україна нижче.

Зазначимо, що особи, які визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, можуть проходити військову службу в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо. Лікарі ВЛК визначають ступінь придатності до військової служби та вказують, де саме особа може служити, а де не може.

Відповідно до змін у законодавстві, статус "обмежено придатний" не застосовується. Тому щоб визначити актуальний стан придатності громадянина до військової служби, необхідно пройти повторний медичний огляд у ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, раніше визнаних "обмежено придатними" до військової служби. Це означає, що такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою.

Однак раніше, через колізії в законі, чоловіків даної вікової категорії з відповідним статусом могли мобілізувати, що викликало дискусії. Тож у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка забороняє мобілізацію "обмежено придатних" чоловіків віком від 18 до 25 років без їхньої згоди.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Волинського ОТЦК та СП, а також Донецького ОТЦК та СП, сайт turbota.mil.gov.ua.

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